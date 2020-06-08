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شؤون فلسطينية

حرائق تأتي على مئات الدونمات جنوب شرق طوباس

حرائق تأتي على مئات الدونمات جنوب شرق طوباس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أتت حرائق، اليوم الاثنين، على مئات الدونمات في بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وقال مدير الدفاع المدني في طوباس، هلال حماد، إن النيران أتت على مئات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، بالإضافة إلى الأراضي الرعوية قبل أن تسيطر عليها طواقم الدفاع المدني، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت عشرات الدونمات احترقت في وقت سابق من اليوم في منطقة المالح بالأغوار الشمالية.

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