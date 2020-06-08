شاهد: وفد حكومي رفيع بغزة يُقدم واجب العزاء بوفاة شلّح























رام الله - دنيا الوطنقدّم وفد حكومي رفيع، بغزة بعد ظهر اليوم الإثنين، واجب العزاء بوفاة الراحل رمضان شلح، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك في بيت العزاء المقام في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.وترأس الوفد الحكومي د. محمد عوض، رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، إلى جانب اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، وعدد من وكلاء الوزارات والشخصيات الحكومية، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارات والهيئات بوزارة الداخلية والأمن الوطني.وكان في استقبال الوفد الحكومي، قيادة حركة الجهاد الإسلامي وعدد من الشخصيات الوطنية، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية على الانترنت.واستذكر الوفد الحكومي مناقب الفقيد الراحل، ومواقفه الأصيلة تجاه فلسطين والثوابت الوطنية، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.