عريقات: المحادثات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية بفلسطين أكدت على التمسك بالقانون الدولي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أجرى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محادثات معمقة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية فى فلسطين لكل من الصين، تشيلي، الهند، جنوب افريقيا، أستراليا واليابان.



وقال عريقات: "إن المحادثات أكدت على التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال ومبدأ الدولتين على حدود 1967".



وظهر جليا خلال المحادثات أن هناك ائتلافاً دولياً ضد الضم وسياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، المدعومة من إدارة الرئيس الأمريكي ترمب وفريقه المزعوم للسلام.