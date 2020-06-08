عريقات يدعو دول العالم للضغط على اسرائيل لوقف سياساتها تجاه أبناء القدس



وقال عريقات: "إن هذا الاعتقال الذي اظهر صورة الاحتلال القمعية والعنصرية والغير انسانية باعتقال مواطن مقدسي يمكث في الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا ، دون أدنى اعتبار للوضع الصحي مؤكدا عريقات أن كل هذه الإجراءات التعسفية هي خروقات مخالفة ومتعمدة للأعراف والاتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949".



وكان الزعانين تلقى اتصالا هاتفيا من والد الشهيد إياد الحلاق ، ليخبره أنه أعلن عن إصابة عضو الكنيست سامي أبو شحادة بفايروس كورونا خلال تواجده في بيت عزائهم، داعيا الزعانين وكل من تواجدوا في العزاء للدخول في الحجر الصحي المنزلي، خشية من الإصابة ب كورونا.



رام الله - دنيا الوطندعا الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دول العالم والمؤسسات الدولية لحقوق الانسان إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف سياساتها التعسفية تجاه ابناء القدس حيث تواصل اعتقال الفلسطينيين وتحد من حركتهم في مدينتهم، والتي تهدف من خلالها الى تفريغ المدينة من ابنائها.وجاء ذلك في بيان صحفي، أصدره عريقات، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، وذلك تعقيبا على عملية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لنائب أمين سر فتح في وادي الجوز والصوانة والشيخ الجراح في القدس المحتلة عرين الزعانين من داخل الحجر الصحي المنزلي في وادي الجوز، حيث اقتيد إلى أحد مراكز التوقيف في القدس.