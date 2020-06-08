عدوان: الإشاعات حول البطيخ والشمام من باب الدعاية والتخويف وللتشكيك بأنفسنا ومنتجاتنا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، أن ما يدور هذه الأيام من إشاعات حول البطيخ والشمام في القطاع، يهدف إلى "التشكيك بأنفسنا وبمنتجاتنا".



وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": تبين لنا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وحقيقة من أن هناك إجراءات متبعة في كل وزارة من الوزارات، وهناك عقاب رادع لأي مزارع مخالف، مشدداً على أن الذي يدور حالياً "شكل من أشكال الدعاية والتخويف وتستهدف سكان غزة بالذات".



وأضاف عدوان: "قبل ذلك كانت هناك إشاعات بأن أهل غزة يأكلون الحمير، وكانت هناك صور للحمير المذبوحة، وتبين أن هناك حميراً تُقتل وتذبح، ولكن تذهب لحيوانات حدائق الحيوانات، لافتاً إلى أن كل ذلك محاولات للتشكيك في أنفسنا وفي طعامنا".



وقال: الكلام الذي صدر أن "هناك أسرة في بيت واحد صار لديها تسمم من بطيخة، وأنا أتساءل: لماذا لم يحدث ذلك مع عائلة أخرى، وهل هذه البطيخة زرعت لوحدها، مؤكداً أنه لا منطق ولا عقل ولا تحليل يقبل بتهمة أن هناك زيادة في جرعة الأدوية".



وفي سؤال حول سبب الإشاعات المستمرة في منتج البطيخ كل عام، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي: "الحقيقة ومنذ سنوات هناك اكتفاء ذاتي في منتج البطيخ المحلي، وخلال السنوات الماضية لم يكن المنتج جيداً، ولكن هذا العام جيد".



وقال: هذه الإشاعات تجعل الناس تبتعد عن المنتج المحلي وتتجه إلى المستورد، وتحديداً إلى البطيخ المصري أو الإسرائيلي، لذلك البطيخ الفلسطيني مستهدف، لأنه أصبح هناك اكتفاء ذاتي وجودة في السعر والمنتج.