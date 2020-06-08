الاحتلال يعتقل مواطنًا من الأغوار الشمالية وشابًا من نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مواطنًا من خربة الحديدية في الأغوار الشمالية، كما واعتقلت شابًا آخر من مخيم بلاطة على حاجز حوارة جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، أن قوات الاحتلال اقتحمت المضارب البدوية في منطقة خربة الحديدية في وادي المالح، واعتقلت المواطن لطفي محمد بني عودة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد ساحلي من مخيم بلاطة بنابلس.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ساحلي، أثناء مروره عبر حاجز حوارة جنوب نابلس.



وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية بحق المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، وتستغل حواجزها العسكرية المنتشرة في اعتقال المواطنين والتضييق عليهم وإعاقة حركة سيرهم.