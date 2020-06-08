اشتية: لا أحد فوق القانون والسلم الأهلي عماد صمودنا بمواجهة الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن السلم الأهلي عماد صمودنا في مواجهة الاحتلال وكل التحديات، وذلك خلال تقديمه واجب العزاء بضحايا الحدث المحزن في حوارة بمدينة نابلس.



وقال اشتية، في تصريح له عبر فيسبوك: "القانون سيأخذ مجراه، ولا أحد فوق القانون، ومن المؤلم أن نرى أخوتنا وأبناءنا تهدر أرواحهم بلا ثمن في شجارات عائلية".





وأضاف: "أمام شعبنا معارك كبيرة ليخوضها، ونحن بأمس الحاجة لوحدة مجتمعنا وتماسكه، والحمد لله تم استيعاب ردة الفعل ولم تتسع بفضل حكمة أهل حوارة ومكوناتها الاجتماعية وجهود الجميع".





وتابع: "المشاكل تحل بالاحتكام للقانون، ولا يسمح لأي كان أن يأخذ حقه بيده، رحم الله ضحايا حوارة الثلاثة واسكنهم فسيح جناته، وحمى شعبنا من كل مكروه".



الجدير ذكره، أن إطلاق نار بمشاجرة عائلية قبل عدة أيام في بلدة حوارة بنابلس أدى لمقتل ثلاثة فلسطينيين فيما جرى اعتقال منفذي إطلاق النار.

رام الله - دنيا الوطن