المطران حنا: قرارات الابعاد عن الاقصى جائرة وظالمة وتندرج بإطار استهداف القدس



وأضاف: "نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع اخوتنا المبعدين عن الاقصى فإننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لهذه القرارات الجائرة التي تستهدف مدينة القدس كلها ، ذلك لاننا في القدس عائلة واحدة هكذا كنا وهكذا سنبقى ونطالب بإلغاء هذه القرارات الجائرة فالاماكن المقدسة يجب ان تكون مفتوحة لابناءها ولا يجوز ان يمنع احد من الدخول الى هذه الاماكن المخصصة للعبادة والتي هي صروح روحية مرتبطة بمدينة القدس وهويتها وتراثها واصالتها".



وأكد المطران أن استهداف الاقصى هو استهداف للقدس كلها بكافة مكوناتها كما ان استهداف الأوقاف المسيحية هو استهداف لكافة ابناء الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: "ازدادت في الاونة الاخيرة قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى وشملت هذه القرارات الاحتلالية الجائرة شخصيات دينية ومواطنين من ابناء القدس وخارجها ويأتي هذا في اطار استهداف مدينة القدس والنيل من مقدساتها وهويتها وصمود ابنائها وتشبثهم بمقدساتهم واوقافهم وانتماءهم لهذه المدينة المقدسة".