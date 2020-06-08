شؤون فلسطينية

المطران حنا: قرارات الابعاد عن الاقصى جائرة وظالمة وتندرج بإطار استهداف القدس

المطران حنا: قرارات الابعاد عن الاقصى جائرة وظالمة وتندرج بإطار استهداف القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: "ازدادت في الاونة الاخيرة قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى وشملت هذه القرارات الاحتلالية الجائرة شخصيات دينية ومواطنين من ابناء القدس وخارجها ويأتي هذا في اطار استهداف مدينة القدس والنيل من مقدساتها وهويتها وصمود ابنائها وتشبثهم بمقدساتهم واوقافهم وانتماءهم لهذه المدينة المقدسة".

وأضاف: "نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع اخوتنا المبعدين عن الاقصى فإننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لهذه القرارات الجائرة التي تستهدف مدينة القدس كلها ، ذلك لاننا في القدس عائلة واحدة هكذا كنا وهكذا سنبقى ونطالب بإلغاء هذه القرارات الجائرة فالاماكن المقدسة يجب ان تكون مفتوحة لابناءها ولا يجوز ان يمنع احد من الدخول الى هذه الاماكن المخصصة للعبادة والتي هي صروح روحية مرتبطة بمدينة القدس وهويتها وتراثها واصالتها".

وأكد المطران أن استهداف الاقصى هو استهداف للقدس كلها بكافة مكوناتها كما ان استهداف الأوقاف المسيحية هو استهداف لكافة ابناء الشعب الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية لتنفيذ تعهدها والاعتراف بالدولة الفلسطينية

عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية لتنفيذ تعهدها والاعتراف بالدولة الفلسطينية

المالكي: وزراء التعاون الإسلامي يجتمعون بعد غدٍ لبحث مخططات الضم الاسرائيلية

المالكي: وزراء التعاون الإسلامي يجتمعون بعد غدٍ لبحث مخططات الضم الاسرائيلية

وزارة المالية تنفي تحديد موعد لصرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة

وزارة المالية تنفي تحديد موعد لصرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة

الخارجية: تشكيل لجنة حكومية وزارية لمتابعة قضية إجلاء وإعادة العالقين الفلسطينيين

الخارجية: تشكيل لجنة حكومية وزارية لمتابعة قضية إجلاء وإعادة العالقين الفلسطينيين

شاهد: محكمة العدل الفلسطينية تلغي قرار الرئيس عباس بمنح وقف التميمي للبعثة الروسية

شاهد: محكمة العدل الفلسطينية تلغي قرار الرئيس عباس بمنح وقف التميمي للبعثة الروسية

الرئيس الإيراني: شلح سيتحول لمنارة للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة

الرئيس الإيراني: شلح سيتحول لمنارة للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة

الخامنئي: المقاومة الفلسطينية فقدت عنصراً قيماً بوفاة رمضان شلّح

الخامنئي: المقاومة الفلسطينية فقدت عنصراً قيماً بوفاة رمضان شلّح

صحة غزة: لم يتم فحص عينات جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بـ(كورونا)

صحة غزة: لم يتم فحص عينات جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية لتنفيذ تعهدها والاعتراف بالدولة الفلسطينية

عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية لتنفيذ تعهدها والاعتراف بالدولة الفلسطينية

المطران حنا: قرارات الابعاد عن الاقصى جائرة وظالمة وتندرج بإطار استهداف القدس

المطران حنا: قرارات الابعاد عن الاقصى جائرة وظالمة وتندرج بإطار استهداف القدس

الرئيس الإيراني: شلح سيتحول لمنارة للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة

الرئيس الإيراني: شلح سيتحول لمنارة للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة

الخامنئي: المقاومة الفلسطينية فقدت عنصراً قيماً بوفاة رمضان شلّح

الخامنئي: المقاومة الفلسطينية فقدت عنصراً قيماً بوفاة رمضان شلّح

جماعة الإخوان المسلمون تعزي بوفاة الأمين السابق للجهاد شلح

جماعة الإخوان المسلمون تعزي بوفاة الأمين السابق للجهاد شلح

الاحتلال يخطر ستة مواطنين بهدم مساكنهم في يطا

الاحتلال يخطر ستة مواطنين بهدم مساكنهم في يطا

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحثي الإنجليزي والكيمياء

شاهد: آراء طلبة الثانوية العامة حول مبحثي الإنجليزي والكيمياء

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يدعم قطاع الصحة في غزة بمعدات الوقاية الشخصية

برنامج الأمم المتحدة الانمائي يدعم قطاع الصحة في غزة بمعدات الوقاية الشخصية

منوعات

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

مفاجأة.. حنين حسام حُرة بهذا المُقابل

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ&#34;فلسطينيتها&#34;

فرح بسيسو تعلق على صورتها الأخيرة.. وتعتز بـ"فلسطينيتها"

حاتم العراقي يبكي جمهوره بكلمات مؤثرة بعدما فُجع بوفاة أغلى الناس

حاتم العراقي يبكي جمهوره بكلمات مؤثرة بعدما فُجع بوفاة أغلى الناس

أول تعليق من ريهام سعيد بعد منع ريم البارودي من الظهور إعلاميا

أول تعليق من ريهام سعيد بعد منع ريم البارودي من الظهور إعلاميا

فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير عن عمر يناهز الـ39 عاماً

فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير عن عمر يناهز الـ39 عاماً

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

وجد &#34;بنت الجيران&#34; أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

وجد "بنت الجيران" أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

عربي

&#34;الجيش الليبي&#34; يعلن تدمير &#34;حافلة كبيرة تحمل ضباطا أتراكا&#34;

"الجيش الليبي" يعلن تدمير "حافلة كبيرة تحمل ضباطا أتراكا"

الجزائر: استئناف أنشطة تجارية كمرحلة أولى لرفع حجر (كورونا)

الجزائر: استئناف أنشطة تجارية كمرحلة أولى لرفع حجر (كورونا)

أمير دولة قطر يصدر أمراً بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية

أمير دولة قطر يصدر أمراً بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية

مصر: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا).. ورصد 1467 إصابة جديدة

مصر: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا).. ورصد 1467 إصابة جديدة