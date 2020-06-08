السعودية تُغلق 71 مسجداً بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تسبب في إغلاق 71 مسجدا في البلاد.



وأشار آل الشيخ في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر" إلى أن "عدم التزام بعضهم بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد".



وتابع الوزير السعودي: "مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها".



وأدى المصلون الصلوات في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.