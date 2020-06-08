دولي

إثيوبيا ترفض التراجع عن قرار تعبئة سد النهضة

إثيوبيا ترفض التراجع عن قرار تعبئة سد النهضة
سد النهضة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الهدف من وراء تطوير السد هو نمو إثيوبيا.

وأكد آبي أحمد، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيرا إلى أن هذا القرار لا رجعة فيه، وفق (روسيا اليوم). 

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، تعليقا على الأحداث الأخيرة مع السودان، إن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، موضحا أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

وتنوي إثيوبيا الشروع في الملء الأول للسد الشهر القادم بالتزامن مع بداية فيضان النيل الأزرق، على أن تستمر العملية حتى نهاية فصل الشتاء بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب ليبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

وتعترض تعترض مصر على خطط إثيوبيا وتصفها بالأحادية حيث سيسبب السد ضرراً كبيراً لمصر.

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