وزارة المالية تنفي تحديد موعد لصرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة

نفت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، أن تكون قد أعلنت عن أي موعد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة وغزة عن شهر أيار/مايو، أو أي نسب للصرف.





ونفى الناطق باسم الوزارة، عبد الرحمن بياتنة، وفق صحيفة (الحياة الجديدة)، أن تكون الوزارة أعلنت عن موعد لصرف الرواتب، مشيراً إلى أن الأمر ليس واضحاً حتى اللحظة وربما تعلن الوزارة غدا أو بعد غد عن التفاصيل.



الجدير ذكره، أن وسائل إعلام تداولت خبر منسوب لوزارة المالية يكشف موعداً لصرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة ونسب الصرف.

رام الله - دنيا الوطن