شؤون فلسطينية

شاهد: محكمة العدل الفلسطينية تلغي قرار الرئيس عباس بمنح وقف التميمي للبعثة الروسية

شاهد: محكمة العدل الفلسطينية تلغي قرار الرئيس عباس بمنح وقف التميمي للبعثة الروسية
كنيسة المسكوبية
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية، اليوم الإثنين، إلغاء قرار صدر عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمنح أراضي المسكوبية وقف تميم الداري في الخليل للبعثة الروسية البطريركية، واعتبرتها من الأراضي الوقفية، ويجب إعادتها لأصحابها.

وأكدت المحكمة في قرارها على عودة الأرض كوقف إسلامي، يمنع التصرف بها إلا من قبل صاحب الوقف من آل التميمي، ولا يحق لغير مالكها تفويضها أو نقل ملكيتها.

وقال متولي وقف تميم الداري، أحمد سعيد بيوض التميمي "نؤكد على أن المسكوبية علما من أعلام محافظة الخليل، ويتجاوز عمرها 150 عاما، وستبقى قائمة كما هي دون أن يتعرض لها أي أحد".

وأوضح التميمي أنه منذ اليوم الأول الذي تم تبويب أرض المسكوبية ومنحها للبعثة الروسية، قررت بصفتي متوليا لوقف تميم الداري، منح قطعة الأرض لجامعة بوليتكنك فلسطين لإقامة مباني عليها ومستشفى تعليمي يخدم أبناء المحافظة والوطن، والآن بات بإمكاننا التصرف بها.

 

ووافق الرئيس عباس في كانون الثاني/يناير 2017، على نقل قطعة الأرض لصالح البعثة الروسية البطريركية، والإيعاز لسلطة الأراضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التفويض اللازم ونقل ملكيته.

وتتواجد كنيسة المسكوبية على تلة مرتفعة في منطقة الجلدة غرب الخليل، وهي الكنيسة الوحيدة في مدينة الخليل التي لا يسكنها أي من العائلات المسيحية، وسميت هذه الكنيسة بهذا الاسم نسبة لمدينة موسكو والروس الذين أتوا إلى فلسطين عام 1868.

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