الرئيس الإيراني: شلح سيتحول لمنارة للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة





واسشهد رئيس الجمهورية بالاية "الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْفائِزُونَ" وقال لقد حز فقدان مجاهد طريق الحرية والأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الدكتور رمضان عبد الله شلح في نفوسنا وآلمنا كثيرا.



وقال روحاني:" لقد كرّس هذا المجاهد والمفكر المتقي والمثابر حياته المباركة كلها للجهاد ضد إسرائيل وللدفاع عن تطلعات شعب فلسطين المضطهد، وأصبح مصدرًا للخدمات الدائمة في تاريخ جهاد هذا البلد وسيتحول الى منارة للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة".



وقدم روحاني التعازيّ إلى شعب فلسطين الشريف ورفاق دربه وجميع الفصائل الجهادية، وإلى أسرة الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يبوأه منزلة رفيعة وجوار شهداء فلسطين وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان عبد الله شلح، بات مصدر خدمات دائمة في تاريخ الجهاد الفلسطيني، وسيكون نبراساً للأجيال القادمة على صعيد الجهاد والمقاومة.وعزا الرئيس روحاني في برقية مواساة برحيل رمضان عبد الله شلح ، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.