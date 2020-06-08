الخامنئي: المقاومة الفلسطينية فقدت عنصراً قيماً بوفاة رمضان شلّح





رام الله - دنيا الوطنعزى قائد الثورة الإسلامية الإيرانية علي الخامنئي بوفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي بفلسطين الراحل رمضان عبدالله شلّح.وأصدر قائد الثورة الاسلامية برقية تعازى بوفاة الامين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي الراحل رمضان عبدالله شلّح.أقدم أحر التعازي لفقدان الأخ المجاهد والمقاوم الدكتور رمضان عبدالله للشعب الفلسطيني وكافة المجاهدين في سبيل القضية الفلسطينية، سيما حركة الجهاد الاسلامي المضحية وأيضا أسرة الراحل.إن المقاومة الفلسطينية قد فقدت عنصرا صادقا وقيما، وآمل أن يتمكن خلفاء مجاهدين كالشهيد فتحي شقاقي والفقيد رمضان عبدالله، من سد الفراغ الذي تركه هؤلاء، عبر الهداية الالهية والنضال الجهادي، ومن الله التوفيق.