صحة غزة: لم يتم فحص عينات جديدة ولم تسجل إصابات جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الإثنين، في تقريرها اليوم حول عدد الإصابات بـ(كورونا)، أن هنالك 70 إصابة مؤكدة، بينما شفيت 41 حالة، ويوجد 28 حالة نشطة (موجبة)، وحالة وفاة واحدة.
وأضافت صحة غزة: " الوزارة لم تقم بإجراء أي فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع العلم أنه لم تسجل أي إصابات جديدة بـ(كورونا) داخل القطاع".
أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الإثنين، في تقريرها اليوم حول عدد الإصابات بـ(كورونا)، أن هنالك 70 إصابة مؤكدة، بينما شفيت 41 حالة، ويوجد 28 حالة نشطة (موجبة)، وحالة وفاة واحدة.
وأضافت صحة غزة: " الوزارة لم تقم بإجراء أي فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع العلم أنه لم تسجل أي إصابات جديدة بـ(كورونا) داخل القطاع".
فيما يلي التقرير اليومي المحدث الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فايروس كورونا الجديد (كوفيد19) (باللغتين العربية والانجليزية)
التعليقات