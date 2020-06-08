برنامج الأمم المتحدة الانمائي يدعم قطاع الصحة في غزة بمعدات الوقاية الشخصية

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رام الله - دنيا الوطن

بدعم من حكومة النرويج ، قام برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالشراكة مع جمعية غزة للثقافة والتنمية بدعم القطاع الصحي في غزة من خلال توفير معدات الوقاية الشخصية الطبية وذلك لدعم استجابة وزارة الصحة لفيروس كوفيد-19 والمساهمة في توفير الحماية للطاقم الطبي الذي يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.



وقال برنامج الأمم المتحدة الانمائي في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه ان المعدات تحتوي على عشرة الاف كفوف طبية واربعة الاف كمامة، وثلاثة الاف غطاء بلاستيكي للرأس والوجه و360 رداء طبي كامل تم شرائهم حسب المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وسيتم توزيع المعدات على الطواقم الطبية في المستشفيات و مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة.



وأوضح البرنامج أن هذه المساهمة تأتي كجزء من مشروع الانعاش الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل في قطاع غزة، حيث ساهم المشروع في توفير فرص العمل ل 663 شاب وشابة في القطاع الصحي ودعم البلديات لمواجهة فيروس كوفيد-19، وتأتي المعدات التي يتم توزيعها اليوم لاستكمال هذا الدعم للشباب والشابات الذين تم توظفيهم خلال هذا المشروع ولزملائهم العاملين في القطاع الصحي.