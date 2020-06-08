بذكرى استشهاد (أبو عطايا) الـ14.. البريم: نفتقد القيادي شلح الذي دعمنا منذ الإنطلاقه





وأضاف البريم في تصريح وصل "دنيا الوطن": "الشهيد ابو عطايا رصع تاريخاً عظيماً بفكره المقاوم وعملياته النوعية وتوجهاته الوحدوية وساهم في حل العديد من المشاكل العائلية الكبرى وعزز السلم المجتمعي لصالح مشروع المقاومة.





وأكمل الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة: الشهيد أبو عطايا كان يؤمن بأن الوحدة والمقاومة هما الخيار لانتزاع الحقوق وتحرير الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر، ورسخ فكرة العمل المقاوم المشترك من خلال العمل الميداني بعمليات ضمت كل أذرع المقاومة العسكرية.



وأوضح أن نجاح المقاومة الإسلامية في لبنان في طرد العدو الإسرائيلي من لبنان كان نموذجا اقتفى أثره ابو عطايا وتحقق بعد خمس سنوات من المقاومة بطرد الاحتلال عن غزة.



وعاهد (أبو مجاهد): أبو عطايا بالبقاء على دربه ودرب كل الشهداء الذين مضوا على طريق المقاومة والجهاد، خاتماً "سيبقى تاريخ القائد المؤسس مرجعا لكل الأجيال للاقتداء بمناقبه والسير على طريقه".

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق الرسمي باسم لجان المقاومة محمد البريم (أبو مجاهد) في الذكرى الـ 14 لاستشهاد الأمين العام المؤسس للجان الشهيد جمال أبو سمهدانة (أبو عطايا): نفتقد في هذه الذكرى القائد الوطني الكبير المفكر الدكتور رمضان عبد الله شلح والذي كانت تربطه علاقة متينة بالشهيد عطايا وساهم في دعم لجان المقاومة وألويتها في بداية انطلاقتنا في العام 2000.