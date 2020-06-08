شؤون فلسطينية

الحوثي يرثي شلح: بذل دوراً مشرفاً محورياً في جهاد الأعداء

الحوثي يرثي شلح: بذل دوراً مشرفاً محورياً في جهاد الأعداء
زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
رثى زعيم حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور رمضان شلح، مؤكداً دوره المشرف والمحوري في جهاد أعداء الله اليهود ومباينتهم.

وأضاف الحودثي في بيان الرثاء: "حمل قضية فلسطين بين جوانحه بكل أمانة وإخلاص ودافع عنها باذلاً في سبيل ذلك الغالي والنفيس، فكانت حياته جهاداً واستبسالاً ولقي ربه صابراً محتسباً".

فيما يلي نص البيان:

الحمد لله القائل: ( ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنّا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون) صدق الله العظيم

والصلاة والسلام على أشرف من تجرع كأس المنون سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

 الأخ العزيز الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي/ زياد النخّالة   المحترم

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ المجاهد/ رمضان شلّح الأمين العام السابق للحركة الذي كان له الدور المشرف والمحوري في جهاد أعداء الله اليهود ومباينتهم، حمل قضية فلسطين بين جوانحه بكل أمانة وإخلاص ودافع عنها باذلاً في سبيل ذلك الغالي والنفيس، فكانت حياته جهاداً واستبسالاً ولقي ربه صابراً محتسباً.

ونحن إذ نشاطركم الحزن على فقده نرجو من الله العلي القدير أن يرحمه رحمة الأبرار وأن يسكنه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار وأن يلهمكم وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وأن يخلفه على الأمة الإسلامية بخير خلافة.

 إنّا لله وإنّا إليه راجعون

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم/ عبدالملك بدر الدين الحوثي.

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