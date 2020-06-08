هيئة شؤون الاسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين صباح وغنيمات



واضاف ابو بكر في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، ان الاسير صباح من جنين محكوم بالسجن 23 عاما ويعاني من وضع صحي صعب بعد انتشار الورم في جسده بسبب الاهمال الطبي من مصلحة سجون الاحتلال، مشيرا الى ان عدد

الاسرى المصابين بالسرطان يبلغ ثمانية اسرى تحرمهم سلطات الاحتلال من العلاج.



واوضح رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري ابو بكر ان الاحتلال يمنع الصليب الحمر الدولي ومحاميي الهيئة من زيارة الاسير غنيمات من بلدة صوريف بمحافظة الخليل مؤكدا على متابعة ذلك قانونيا.



وحول استئناف زيارات اهالي الاسرى لأبنائهم في سجن النقب قال اللواء قدري ابو بكر ان الهيئة بانتظار تأكيد الصليب الاحمر حول ترتيب الزيارة في الخامس عشر من الشهر الجاري.







رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري ابو بكر من خطورة الوضع الصحي للاسيرين معمر صباح المصاب بمرض السرطان والاسير ابراهيم غنيمات الذي يعاني من مشاكل حادة في القلب.