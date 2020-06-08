الاحتلال يخطر بهدم مساكن ومنشآت في سلفيت والخليل

صورة أرشيفية لهدم الاحتلال لمنشات المواطنين بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ستة إخطارات هدم، لمتنزه وطرق زراعية وسلاسل حجرية ومخزن للمعدات وملعب للأطفال، تعود ملكيتها للمواطن مؤمن محمد داوود، في قرية حارس غرب سلفيت.



وسلم الاحتلال العائلة إخطارات هدم لمتنزه يقع على مساحة 4 دونمات، وطرق زراعية وسلاسل حجرية وملعب خماسي للأطفال، ومخزن للمعدات على مساحة ما يقارب 100 دونم، وجميعها تستخدمها العائلة.