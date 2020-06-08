شؤون فلسطينية

زراعة غزة تطلع العاملين في حقن الدواجن على شروط العمل

زراعة غزة تطلع العاملين في حقن الدواجن على شروط العمل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
في اطار المتابعة الصحية لقطاع الثروة الحيوانية، قامت الادارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة بالتعاون مع مباحث التموين- قسم الامن الزراعي، باطلاع العاملين في حقن الدواجن على التعليمات الخاصة بحقن الدواجن، وضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة بها

وتأتي هذه الخطوة المهمة في القطاع الصحي للدواجن لحفظ صحة المستهلك، وتقليل متبقيات الادوية البيطرية في اللحوم المستهلكة، لا سيما لحوم الدواجن الاكثر تناولا.

وأكدت الخدمات البيطرية أن هذه الاجراءت هي استكمالاً لحملات التفتيش التي تقوم بها طواقم الزراعة على الدجاج اللاحم المعروض في الأسواق بعدما اتضح وجود دجاج تم حقنه مؤخرا بالأدوية دون مراعاة فترة الأمان للدواء التي يتخلص فيها الجسم منها.



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