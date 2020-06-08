نقابات عمال فلسطين: حماس مسؤولة عن استمرار الاعتداءات على مقار منظمة التحرير بالقطاع

منظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

حمل سكرتير اتحاد نقابات عمال فلسطين في قطاع غزة طارق الهندي، حركة حماس المسؤولية عن استمرار الاعتداءات على مقار منظمة التحرير في القطاع.



وقال الهندي في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، ان هذا العمل يتكرر باستمرار من قبل مجموعات تضم اكثر من أربعين عنصراً دون ان يتم مساءلة اي منهم رغم معرفتهم سابقا.



وأوضح الهندي بأنه سيجري اجتماع اليوم في مقر الاتحاد لتقييم الاضرار التي نتجت عن الاعتداء الذي تم امس على مقر الاتحاد والاعتداء على النقابيين والموظفين فيه.