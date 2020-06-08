الديقراطية تدعو لتنسيق الفعاليات بين الضفة وداخل أراضي الـ48 عبر حراك موحد



واكد دهامشة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، على اهمية توسيع التحالفات داخل المجتمع الاسرائيلي والعالم لتشكيل تحالف رافض للاحتلال ووقف اجرام حكومة اليمين المتطرف الهادف لوأد القضية الفلسطينية وتنفيذ مخططاته في الضم، مشيرا الى اهمية تنسيق الفعاليات ما بين الضفة وداخل أراضي الـ48 عبر حراك موحد ضد سياسات الاحتلال وممارساته.





رام الله - دنيا الوطنقال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل الخط الاخضر منصور دهامشة ان مسيرة تل ابيب التي شارك فيها 30 حزبا سياسيا اكدت رفض الاحتلال واقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 وحق العودة للاجئين.