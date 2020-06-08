محافظة الخليل تدعو المواطنين للتعاون واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر

قال نائب محافظ الخليل الدكتور رفيق الجعبري، انه تم اتخاذ عدة اجراءات في مدينة حلحول عقب تسجيل ثماني اصابات جديدة،

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد الليلة الماضية برئاسة محافظ الخليل اللواء جبرين البكري ولجان الطوارئ في بلدية حلحول لتدارس اوضاع المدينة ومواجهة انتشار فيروس (كورونا) .



واوضح الجعبري في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، ان طواقم الطب الوقائي تواصل اخذ العينات لحصر المخالطين من المدينة، داعيا المواطنين الى التعاون واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، فيما يواصل طلبة الثانوية العامة تقديم امتحاناتهم وسط اجراءات صحية مشددة

حفاظا على سلامتهم.







رام الله - دنيا الوطن