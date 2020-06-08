العالول: قرار القيادة بالتحلل من الاتفاقات مع إسرائيل وإمريكا هو مسار اجبار



وأوضح العالول في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاثنين، بأن قرار القيادة الذي أعلنه السيد الرئيس محمود عباس بالتحلل من الاتفاقات مع اسرائيل وامريكا هو مسار اجباري لرفض مخططات الضم لان البديل هو خيار الذل وان نكون مؤيدين للاحتلال وسياساته، والقبول بجرائمه ومستوطنيه بحق ارضنا وشعبنا .



واضاف العالول ان شعبنا يدرك تبعات القرار الذي اتخذته القيادة ويواصل التفافه حول قيادته من خلال الفعاليات الشعبية في كافة المناطق اضافة الى التحركات الدولية والتي اثمرت عن تاييد دولي مع شعبنا رغم جائحة (كورونا).





وأشار العالول الى ان القرار الفلسطيني يأتي تحذيراً للعالم من مخاطر الضم قبل تنفيذه فعليا، مؤكدا العمل على تعزيز صمود المواطنين لمواجهة القرار.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول أن المسيرة المركزية التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في في مدينة رام الله تحمل رسالة واضحة بأن شعبنا بكل فئاته وأطيافه يرفض السياسة الامريكية والاسرائيلية وخطة الضم وما تسمى صفقة القرن.