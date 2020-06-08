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الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة بـ(كورونا) في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة

الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالة وفاة بـ(كورونا) في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل حالة جالية بفيروس (كورونا) في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الوزارة في تصريح عبر (تويتر)، اليوم الاثنين، أن المواطن عبد السلام عزات العملة (69 عاما) توفي بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 122.

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