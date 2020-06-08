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"الجيش الليبي" يعلن تدمير "حافلة كبيرة تحمل ضباطا أتراكا"

"الجيش الليبي" يعلن تدمير "حافلة كبيرة تحمل ضباطا أتراكا"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن "الجيش الليبي" في ساعة متأخرة من البارحة، أن طائراته دمرت "حافلة كبيرة تقل عددا من الضباط الأتراك" إلى الغرب من مدينة سرت.

وأفادت (روسيا اليوم) نقلاً عن شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بأن مصادر الرصد أكدت مقتل هؤلاء بعد قصف الحافلة وأهداف أخرى بدأت في التحرك "المتهور" تجاه سرت.

وذكر أيضا أن الغارات الجوية الليلية دمرت "سرية مدفعية كاملة تضم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين وست عربات مسلحة للحماية".

وكانت مواقع إخبارية تابعة للجيش قد أعلنت عن شن غارات عنيفة ساعات الصباح الأولى استهدفت تمركزات لقوات الوفاق إلى الغرب من سرت، فيما تحدثت مواقع الوفاق عن غارات معادية لطائرات مسيرة.

إلى ذلك، أعلن حساب قوات "بركان الغضب" التابعة للوفاق أن وحداتها "تعد العدة للسيطرة على الهلال النفطي ولتذهب الاتفاقيات إلى الجحيم".

كما أعلن المصدر ذاته مقتل أكثر من 40 مقاتلا ينتمون لمدينة مصراتة في القتال العنيف الذي نشب أمس بالقرب من سرت.

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