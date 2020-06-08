دولي

تركيا: الفنادق تبدأ باستقبال حجوزات من سياح العالم

تركيا: الفنادق تبدأ باستقبال حجوزات من سياح العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا، تاج الدين أوزدن، إن الفنادق التركية بدأت استقبال الحجوزات للموسم السياحي الحالي، مع عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى العديد من بلدان العالم.

وأوضح أوزدن وفقاً لـ(الأناضول) التركية، "نهدف لتحقيق نسبة إشغال 70 بالمئة بالفنادق خلال يوليو/ تموز".

وأكد أن الفنادق تواصل استعداداتها لاستقبال ضيوفها بما يتماشي مع معايير شهادة السياحة الصحية لوزارة الثقافة والسياحة التركية.

وأشار أوزدن إلى أن اتحاد أصحاب الفنادق، يبذل كل ما يلزم لتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية والصحة للنزلاء.

وأضاف: "بالأصل فنادقنا كانت تعمل ضمن قواعد النظافة والصحة ويشرف عليها مهندسو أغذية؛ لذا فنحن نمتلك خبرة طويلة في هذا القطاع ومستعدون لاستقبال ضيوفنا كما عهدونا".

وأكد أوزدن أن ما أضيف لسلسلة إجراءات الفنادق، قياس درجة حرارة كل ضيف قبل دخول الفندق، وتسجيله ضمن سجلات يحتفظ بها الفندق، مع وضع لافتات تحذير حول مسافة التباعد الاجتماعي 1.5 مترا في المسابح والشواطئ والمطاعم.

وقال: "مع عودة الحياة إلى طبيعتها شيئا فشيئا في العالم، وتخلص الناس من هذا الخوف، نتلقى حجوزات جديدة، ونتوقع حركة جيدة- في السياحة، بدءًا من يوليو/ تموز".

وأضاف: "حاليا نتلقى حجوزات من ألمانيا وهولندا ودول البلقان، ونتوقع أن يصل معدل إشغال الفنادق 70 بالمئة خلال يوليو".

واعتبارا من 1 يونيو/ حزيران الحالي، خففت الحكومة التركية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بعد أكثر من شهرين على إجراءات ومكافحة فاعلة أدت إلى انحسار انتشار الفيروس.

وضمن خطة العودة إلى الحياة الطبيعة سمحت الحكومة باستئناف الرحلات الداخلية بين كافة المدن، وفتح المطاعم والمقاهي والمتاحف وصالات الحلاقة ضمن ضوابط.

أخبار ذات صلة

بريطانيا: متظاهرون يحطمون تمثال &#34;إدوارد كولستون&#34; رمز العبودية

بريطانيا: متظاهرون يحطمون تمثال "إدوارد كولستون" رمز العبودية

أمريكا: بعد احتجاجات.. عمدة نيويورك يعلن &#34;الخطوة الكبيرة&#34;

أمريكا: بعد احتجاجات.. عمدة نيويورك يعلن "الخطوة الكبيرة"

ألمانيا: القرار الأمريكي بسحب قوات من ألمانيا غير مقبول

ألمانيا: القرار الأمريكي بسحب قوات من ألمانيا غير مقبول

صحيفة: تركيا تشير إلى احتمال تعزيز تعاونها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية

صحيفة: تركيا تشير إلى احتمال تعزيز تعاونها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية

&#34;بولندا&#34; لا تعتزم فرض قيود جديدة رغم ارتفاع حالات الإصابة بـ(كورونا)

"بولندا" لا تعتزم فرض قيود جديدة رغم ارتفاع حالات الإصابة بـ(كورونا)

أستراليا: الصين لا تستجيب لطلباتنا إجراء مباحثات

أستراليا: الصين لا تستجيب لطلباتنا إجراء مباحثات

شاهد: العالم الإيراني مجيد طاهري يعود إلى طهران بعدما أفرجت عنه واشنطن

شاهد: العالم الإيراني مجيد طاهري يعود إلى طهران بعدما أفرجت عنه واشنطن

كورونا: وفاة و141 إصابة بالفيروس في إسرائيل خلال 24 ساعة

كورونا: وفاة و141 إصابة بالفيروس في إسرائيل خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

نقابات عمال فلسطين: حماس مسؤولة عن استمرار الاعتداءات على مقار منظمة التحرير بالقطاع

نقابات عمال فلسطين: حماس مسؤولة عن استمرار الاعتداءات على مقار منظمة التحرير بالقطاع

الديقراطية تدعو لتنسيق الفعاليات بين الضفة وداخل أراضي الـ48 عبر حراك موحد

الديقراطية تدعو لتنسيق الفعاليات بين الضفة وداخل أراضي الـ48 عبر حراك موحد

محافظة الخليل تدعو المواطنين للتعاون واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر

محافظة الخليل تدعو المواطنين للتعاون واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر

نادي الأسير: مخاوف انتشار الوباء بين الأسرى ما تزال قائمة ولم تنتهِ

نادي الأسير: مخاوف انتشار الوباء بين الأسرى ما تزال قائمة ولم تنتهِ

مخطط استيطاني يهدد الينابيع والطبيعة جنوب الضفة الغربية

مخطط استيطاني يهدد الينابيع والطبيعة جنوب الضفة الغربية

الخارجية والمغتربين: حملات الاعتقال الجماعي في القدس جريمة يحاسب عليها القانون

الخارجية والمغتربين: حملات الاعتقال الجماعي في القدس جريمة يحاسب عليها القانون

غزة: نزلاء مراكز الإصلاح يشاركون في تنظيف مقبرة &#34;الشيخ رضوان&#34;

غزة: نزلاء مراكز الإصلاح يشاركون في تنظيف مقبرة "الشيخ رضوان"

الاحتلال يعتقل فتاة على حاجز زعترة جنوب نابلس

الاحتلال يعتقل فتاة على حاجز زعترة جنوب نابلس

منوعات

فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير عن عمر يناهز الـ39 عاماً

فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير عن عمر يناهز الـ39 عاماً

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

نرمين الفقي تكشف سبب عدم زواجها.. ومواصفات فتى أحلامها

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

خطر (كورونا) يُحدق بآثار الحكيم

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

هل تسببت ريهام حجاج وزوجها بنشر فيروس (كورونا) بين الفنانين؟

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

حقن رجاء الجداوي ببلازما متعافين من (كورونا).. وهذا وضعها الصحي

وجد &#34;بنت الجيران&#34; أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

وجد "بنت الجيران" أخيراً.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبته

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

عادل إمام يعتذر لحمدي الميرغني والسبب؟

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

أول رد من نيللي كريم على أنباء زواجها من صديق عمرو دياب المُقرب

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

الاتحاد العام للفنانين العرب يعلن انطلاق مهرجانا سينمانا 2020

رغم سحب لقب &#34;مليارديرة&#34; منها... كايلي جينر تتصدر قائمة &#34;فوربس&#34;عن هذه الفئة

رغم سحب لقب "مليارديرة" منها... كايلي جينر تتصدر قائمة "فوربس"عن هذه الفئة

عربي

&#34;الجيش الليبي&#34; يعلن تدمير &#34;حافلة كبيرة تحمل ضباطا أتراكا&#34;

"الجيش الليبي" يعلن تدمير "حافلة كبيرة تحمل ضباطا أتراكا"

الجزائر: استئناف أنشطة تجارية كمرحلة أولى لرفع حجر (كورونا)

الجزائر: استئناف أنشطة تجارية كمرحلة أولى لرفع حجر (كورونا)

أمير دولة قطر يصدر أمراً بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية

أمير دولة قطر يصدر أمراً بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية

مصر: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا).. ورصد 1467 إصابة جديدة

مصر: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا).. ورصد 1467 إصابة جديدة