الخارجية والمغتربين: حملات الاعتقال الجماعي في القدس جريمة يحاسب عليها القانون





كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومجلس حقوق الانسان والصليب الاحمر الدولي رفع صوتهم عاليا في وجه هذه الحملات الظلامية الهادفة الى النيل من صمود أبناء شعبنا في القدس. تؤكد الوزارة أن اجراءات وتدابير الاحتلال ضد القدس ومواطنيها لن تنال من صمود المقدسيين بل ستزيدهم تمسكا بحقوقهم وأرضهم.





رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين حملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية، وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة، حيث أقدمت قواتالاحتلال خلال الـ ٢٤ ساعة الاخيرة على اعتقال 21 مواطناً مقدسياً بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها وارهاب عائلاتهم وأطفالهم.ورأت الوزارة أن حملات الاعتقالات المتواصلة بحجج وذرائع مختلفة تأتي استكمالا لما تقوم به قوات الاحتلال وشرطته من اجراءات وتدابير الهدف منها تكريسأسرلة القدس واستكمال مخططات ضمها وتنفيذ وعد ترامب المشؤوم بشأنها ومحاولة خنق الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حملات الاعتقال التعسفي والعشوائي والجماعي ضد المواطنين المقدسيين ونتائجها وتداعياتها بصفتها جريمة يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.