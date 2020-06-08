أمير دولة قطر يصدر أمراً بتعيين مستشار للشؤون الاقتصادية

أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الاثنين، أمرا بتعيين أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني مستشارا له للشؤون الاقتصادية.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أمير دولة قطر أصدر الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2020 بهذا الشأن.



وقضى الأمر بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.