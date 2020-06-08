مصر: ارتفاع حالات الشفاء من (كورونا).. ورصد 1467 إصابة جديدة



وأضافت الوزارة وفق ما نقلته (سكاي نيوز)، أن 423 مصابا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتعافيهم.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل و1237 حالة وفاة.



وأوضح المتحدث أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم المتعافين البالغ عددهم 8961.



وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.



وناشد المتحدث المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.



وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي، كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 1467 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و39 حالة وفاة مقابل 1497 إصابة و32 وفاة.