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أمريكا: بعد احتجاجات.. عمدة نيويورك يعلن "الخطوة الكبيرة"

أمريكا: بعد احتجاجات.. عمدة نيويورك يعلن "الخطوة الكبيرة"
جانب من المظاهرات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، الأحد، رفع حظر التجول الذي فرضته السلطات من جراء احتجاجات ضد وحشية الشرطة، قبل الموعد المحدد.

كانت السلطات قد حددت الساعة الثامنة مساء لبدء حظر التجول على مستوى المدينة، الأول في نيويورك منذ عقود، ليظل ساريا حتى الأحد على الأقل، حيث تخطط المدينة لرفعه في نفس الوقت الذي تدخل فيه المرحلة الأولى من إجراءات تخفيف القيود المتعلقة بفيروس (كورونا) المستجد بعد أكثر من شهرين من عمليات الإغلاق.

وأعلن دي بلاسيو تعليق العمل بحظر التجول عبر (تويتر) قائلا: "أمس وأول أمس تحسن وضع مدينتنا للغاية. غدا سنتخذ الخطوة الكبيرة الأولى لإعادة فتح الاقتصاد"، وفق ما نقلته (سكاي نيوز)عربية. 

وأضاف "أريد أن أشكر جميع من عبروا عن وجهات نظرهم بصورة سلمية. اتخذت القرار بإنهاء الحظر. وأتمنى صادقا أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي نحتاج فيها إلى حظر في مدينة نيويورك".

وأثناء رفع حظر التجول، قال العمدة إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن رفع الحظر على المركبات في مانهاتن جنوب شارع 96 بعد الساعة 8 مساءً.

وفرض حظر الثامنة مساء على مستوى المدينة وهو الاول في نيويورك منذ عقود، ليظل ساريًا حتى الأحد على الأقل، حيث يخطط المسؤولون لرفعه في نفس الوقت الذي تدخل فيه المدينة المرحلة الأولى من إعادة الفتح بعد ما يقرب من 3 أشهر من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انسحبت شرطة نيويورك من فرض حظر التجول، السبت، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع والحدائق للاحتجاج على وحشية الشرطة في أعقاب وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس.

بعد مرور أكثر من ساعتين على سريان حظر التجوال مساء السبت، استمر مئات المتظاهرين في السير بمانهاتن وبروكلين، بينما راقبتهم الشرطة لكنها اتبعت نهج "عدم التدخل".

وفي احتجاجات بمانهاتن، السبت، قام متطوعون بتوزيع وجبات خفيفة وإسعافات أولية وزجاجات مياه في فترة ما بعد الظهيرة.

وعبر آلاف الأشخاص جسر بروكلين إلى مانهاتن السفلى، وسارت مجموعات أخرى، يتراوح عددها بين المئات والآلاف، حتى تجمعت في مناطق مثل ساحة فولي، حيث توجد محاكم فدرالية ومحلية، وواشنطن سكوير بارك.

وفي وقت سابق، دعا سياسيون محليون ونشطاء حقوقيون إلى إنهاء حظر التجول في الثامنة مساء، وقال إنه عديم الفائدة، لكن العمدة بيل دي بلاسيو شدد على أن حظر التجول سيستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

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