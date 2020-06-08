كيف دخل وباء (كورونا) إلى حلحول في الخليل؟

مدخل مدينة حلحول

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

كشف نائب محافظ الخليل، خالد دودين، عن أسباب عودة فيروس (كورونا) إلى بعض مناطق المحافظة، بعد الإعلان عن حالات مصابة بالفيروس.



وقال دودين لـ"دنيا الوطن": إن مواطن يحمل الهوية الإسرائيلية، ومتزوج من سيدتين إحداهما من حلحول والأخرى من حورة، وهو بدوره نقل المرض إلى زوجته وعائلته، وبالتالي تفشى الفيروس في أنحاء عديدة في المدينة، مشيرًا إلى أن أولاده الأربعة الذين أصيبوا من بعده نقلوا العدوى إلى التجار وأصحاب المحلات والجيران، وهذا سبب البؤرة الجديدة.



وأكد أن المشكلة الأكبر هو أن هذا المصاب "مصدر المرض" يعتبر مُقيمًا في كلا المنطقتين حورة وحلحول، وبالتالي تفشي الفيروس في المنطقتين سريع، لكثرة المخالطين، ما دعا محافظ الخليل لإغلاق حلحول بالكامل بما فيها المساجد والمقاهي والصالات وبيوت العزاء وغيرها.



وأوضح دودين، أن المصاب كان عليه حجر في إسرائيل، ولكنه كان يكسر الحجر، ويستطيع المغادرة بكل سهولة ويتنقل، وهو لم يُخبر وزارة الصحة الفلسطينية بذلك، مضيفًا: "أخلاقيًا ولأنه كان يعلم بأنه تحت الحجر، كان الأولى ألا يُخالط أحدًا، وألا ينقل المرض لزوجتيه وأولاده، وبالتالي المدينة كلها الآن مُغلقة، وعائلته كلها في المستشفى".



وأضاف: إسرائيل لم تُبلغنا بأنه محجور، وعندما كسر الحجر في إسرائيل هم أيضًا لم يُتبعوا حالته، مستدركًا: "من يقول إن إسرائيل تتبع كافة المحجورين لديها من العمال فهذا غير صحيح، وغير دقيق".



وأشار دودين إلى أن قرار إغلاق المدينة يشملها فقط، وتحديدًا المربع الذي يقطن فيه المصاب، وليس كل مدن المحافظة، وهذا من أجل حصر الوباء والسيطرة عليه، مبينًا أن الحياة في الخليل تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد.