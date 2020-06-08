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عضو "تنظيم دولة" سابق يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سوريا

عضو "تنظيم دولة" سابق يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سوريا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قال محمد حسين سعود عضو (تنظيم الدولة) سابق، إن الاستخبارات البريطانية، أجبرت متطرفين سوريين على العمل لصالحها، وكلفتهم بجمع معلومات حول المنشآت العسكرية الروسية في سوريا.

وأشار في حديث مع صحفيين روس نقلته (تاس)، إلى أنه تم تجنيده بعد أن قرر العودة إلى تدمر.

وأضاف: "علم البريطانيون، بذلك من خلال وسطاء وقالوا: ستعمل كجاسوس، سنساعدك، إذهب إلى تدمر، سيعطونك المال والهواتف ويوفرون لك كل ما تحتاجه، المهمة هي تصوير مواقع مهمة للمخابرات السورية وللجيشين الروسي والسوري هناك، كان علي أن أرسل هذه الصور عبر الإنترنت".

واعترف العضو السابق، بأنه التقى بضباط المخابرات البريطانية في منطقة التنف على الحدود السورية مع الأردن، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية، وذكر أنه فر إلى هناك من تدمر، حيث اضطر لبعض الوقت للعمل في صفوف (تنيظم الدولة).

وقال سعود، إن الإنجليز أشاروا إلى حاجتهم لمعلومات عن "المواقع الروسية الهامة في سوريا"، وخاصة عن كيفية حمايتها، لكي يصبح من الممكن لاحقا تنفيذ عمليات ضدها.  

ووفقا له، كلف البريطانيون مرشدا سياحيا سابقا من تدمر، كان يعرف عدة لغات، بتولي قيادة مجموعة التجسس، وذكر أنه كان يعمل قبل بداية الحرب، في مصلحة التنظيفات في تدمر.

وبعد استيلاء مسلحي (تنيظم الدولة) على تدمر، أجبروا الجميع على التعاون مع التنظيم المتشدد.

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