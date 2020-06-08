دولي

ألمانيا: القرار الأمريكي بسحب قوات من ألمانيا غير مقبول

ألمانيا: القرار الأمريكي بسحب قوات من ألمانيا غير مقبول
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
رام الله - دنيا الوطن
نتقد منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب آلاف الجنود الأمريكيين من ألمانيا.

كان مسؤول أمريكي كبير قال يوم الجمعة إن ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا.

وقال بيتر باير، عضو الائتلاف المحافظ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لصحيفة راينيشه بوست الألمانية "هذا غير مقبول تماما، لا سيما وأن أحدا في واشنطن لم يفكر في إبلاغ ألمانيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي قبل اتخاذ القرار".

وبعد قرار ترامب، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في مقابلة صحفية إنه يأسف للانسحاب المقرر للجنود الأمريكيين من ألمانيا، ووصف علاقة برلين بالولايات المتحدة بأنها "معقدة".

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