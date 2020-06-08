الاحتلال يعتقل فتاة على حاجز زعترة جنوب نابلس

الفتاة ليان أحمد كايد من بلدة سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، فتاة من بلدة سبسطية خلال مرورها عبر حاجز زعترة جنوب نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية: إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة ليان أحمد كايد من بلدة سبسطية، أثناء توجهها الى مدنية رام الله برفقة والدتها، وهي تخرجت مؤخرا من جامعة بيرزيت.



وأضاف أن قوات الاحتلال فتشت المركبة التي كانت تقل الفتاة، وجرى واعتقالها وابلاغ والدتها بأنها مطلوبة.