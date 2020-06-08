"بولندا" لا تعتزم فرض قيود جديدة رغم ارتفاع حالات الإصابة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت جادويجا إميليفيتش نائبة رئيس وزراء بولندا يوم الاثنين إنها لا ترى أن هناك حاجة لفرض قيود جديدة أو إعادة فرض القيود السابقة الخاصة بفيروس كورونا على الرغم من الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الأيام الماضية.



وقالت إميليفيتش لقناة بولسات نيوز الخاصة ونقلته (روتيرز) "لا توجد خطط للقيام بذلك في الوقت الراهن".



وسجلت بولندا يوم الأحد 575 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 26561 بينها 1157 حالة وفاة.