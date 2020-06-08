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شؤون فلسطينية

معايعة تلتقي اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية

معايعة تلتقي اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية
الوزيرة معايعة تلتقي أعضاء اتحاد الصناعات التقليدية
رام الله - دنيا الوطن
التقت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية في فلسطين، وذلك في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

ورحبت الوزيرة معايعة برئيس الاتحاد ماجد ابو فرحة وبالأعضاء، مؤكدة الأهمية التي تحتلها الصناعات التقليدية والسياحية في فلسطين، فهي تُعبر وبشكل حقيقي عن تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني من حيث تجسيدها لوجوده على أرضه عبر حضارات متواصلة، كما تشكل هذه الصناعات مصدراً حقيقياً لتنمية الدخل القومي الفلسطيني.

معايعة أكد اهمية العمل للوصول الى أفضل السبل والاجراءات الضرورية واللازمة للحفاظ على القطاع السياحي وضمان استمراريته وثباته، فضلا عن بحث سبل تخفيف آثار وباء الكورونا على القطاع السياحي، وضع خطط مستقبلية تراعي أفضل الاجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ليكون القطاع السياحي الفلسطيني جاهزاً لاستقبال الوفود السياحية في حال تحسنت الاوضاع الحالية وانتهى هذا الوباء.

وأعرب رئيس الاتحاد ماجد ابو فرحة عن شكره للوزيرة معايعة على الاهتمام الكبير الذي حظي به قطاع الصناعات التقليدية والسياحية خصوصا في ظل جائحة كورونا وتحدث ابو فرحة عن التعاون الذي تحقق سابقا بين الاتحاد والوزارة حيث شارك الاتحاد بدعم من وزارة السياحة والاثار في معرض الجزائر للصناعات التقليدية والسياحية.

واكد على اهمية ومتانة هذا القطاع الفلسطيني الواعد امام العالم، فضلا عن النجاح في تسجيل الخليل كمدينة حرف عالمية والذي احدث فرق في عملية تسويق الحرف التقليدية و السياحية عالميا وما يجري حاليا من العمل على دعم مدينة بيت ساحور لتكون مدينة حرفية عالمية في الفترة القادمة، علاوة على مصادقة الحكومة الفلسطينية على ميثاق الجودة على الصناعات الحرفية والمصادقة على الية الرقابة على الصناعات الحرفية. 

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