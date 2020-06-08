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الإمارات: لا يمكن إعادة عقارب الزمن في ليبيا عبر التدخل العسكري

الإمارات: لا يمكن إعادة عقارب الزمن في ليبيا عبر التدخل العسكري
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، أنه "لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرن خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي".

وكتب على حسابه في (تويتر) وفق ما نقلته (روسيا اليوم) اليوم: "مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي. لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرن خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي".


وتابع  قرقاش قائلا على تويتر:"لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الإقتتال هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً ضمن مؤسسات الدولة،ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية".


وكانت الإمارات قد أعلنت أن "إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك".

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر": "لن تتاح لليبيين فرصة العيش في بلد آمن ومزدهر طالما أن الأطراف المتقاتلة تهدف إلى تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة وهي تجري وراء سراب النصر المؤقت".

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