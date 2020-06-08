شاهد: "أبو غزالة" يتحدث لأول مرة عن حقائق حول فلسطين وتغيرات ستشهدها إسرائيل









رام الله - دنيا الوطنأشاد الخبير طلال أبو غزالة بموقف الشعب الفلسطيني الواحد والرافض لـ(صفقة القرن)، معبرا عن موقفه من الصفقة بعبارة واحدة بسيطة.وقال في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟"، الذي يبث بشكل أسبوعي على شاشة (روسيا اليوم)، إن (صفقة القرن) يمكن اختصارها بعبارة "جاءت ممن لا يملك إلى من لا يستحق".وأضاف، أن "الشعب الفلسطيني لم يعط أحدا صك الملكية للتحدث عنه" وأشار إلى أنه لم يشعر بالقلق من إعلان ما يسمى (صفقة القرن)، مشيدا بموقف الفلسطينيين الرافض للصفقة.وعن محاولة إسرائيل ضم أراض جديدة، قال إن "خطوات كهذه لا تبعث للقلق كون الكيان الإسرائيلي هو كيان محتل وهو محتل لأي أرض مهما بلغت مساحتها، الوطن الفلسطيني كله محتل ولذلك فقرار ضم أراض جديدة لا معنى لها".وشدد أبو غزالة على أن الفلسطينيين سينتصرون بفضل تفوقهم الحضاري، وقال: "إذا هناك شعوب تستحق الحياة فهي الشعوب التي تمتلك حضارة وانتصار الشعب الفلسطيني سيكون بتفوقه الحضاري".