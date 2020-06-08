شاهد: العالم الإيراني مجيد طاهري يعود إلى طهران بعدما أفرجت عنه واشنطن













رام الله - دنيا الوطنعاد العالم الإيراني مجيد طاهري صباح الإثنين إلى بلاده بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، على ما أوردت وكالة إيسنا شبه الرسمية.وكان نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري في استقبال طاهري لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي، بحسب (أ ف ب).