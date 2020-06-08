الاعلان عن إقامة بيوت عزاء للأمين السابق للجهاد رمضان شلح بالضفة الغربية



وجاء ذلك بعد أن شيّعت حركة الجهاد الإسلامي، في دمشق، جثمان الدكتور شلح، بعد وفاته السبت في بيروت، حيث نقل جثمانه الأحد من مستشفى الرسول الأعظم التابع لحزب الله في بيروت إلى العاصمة السورية.



ووري جثمان القائد الوطني في ثرى مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك بجوار رفيق دربه الدكتور المؤسس لحركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في العاصمة السورية دمشق.



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يقام بيت عزاء للأمين العام السابق لحرق الجهاد الإسلامي، رمضان عبد الله شلّح، اليوم الإثنين، في مخيم جنين - مسجد الشهيد محمود طوالبة، وذلك من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً.وسيقام بيت عزاء للدكتور الراحل، اليوم الإثنين في بلدة صيدا بطولكرم - قاعة الشهداء، من بعد صلاة المغرب وحتى الساعه الحادية عشره ليلا.يُضاف إلى ذلك، بيت غزاء اليوم الإثنين في مقر رابطة الجامعيين في مدينة الخليل - شارع عين سارة، وذلك من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً.وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء السبت، وفاة أمينها العام السابق رمضان عبد الله شلح عن عمر ناهز 62 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.وتابعت الحركة في بيانها: "إنه يوم حزين وثقيل على القلب نودع فيه رجلا كبيراً وقائداً حمل الأمانة على أفضل ما يكون، وحافظ على راية الجهاد عالية، وبقي على عهد الجهاد والمقاومة وفلسطين والقدس والاسلام والعروبة".وشارك الآلاف من المواطنين في عزاء الدكتور رمضان شلح، في ساحة الكتيبة في قطاع غزة.