وزيرة الصحة: 87 إصابة نشطة بفيروس (كورونا) في فلسطين







رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس (كورونا)، يبلغ 87 إصابة، بنسبة 13.3% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي عبر موقع الوزارة الرسمي على (فيسبوك)، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس (كورونا) بلغ 651 إصابة، بينها 319 في محافظة القدس، و262 في باقي المحافظات الشمالية، و70 في المحافظات الجنوبية.وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 559 حالة بعد تسجيل حالة تعافٍ جديدة في بيت أولا بالخليل، اليوم، بنسبة 85.9% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.وتم خلال الـ24 ساعة الماضية إدخال 125 حالة إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 2382 مواطناً ومواطنة.