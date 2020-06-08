بلدية غزة: سيتم استبدال البسطات على شاطئ بحر غزة بأكشاك للايجار

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خاص دنيا الوطن

أكد نضال الشاويش، مدير عام النظام والانضباط، في بلدية غزة، أنه سيتم استبدال البسطات المنتشرة على منطقة شاطئ بحر قطاع غزة، بأكشاك، لافتا إلى أنه سيتم استئجارها من قبل البائعين.



وأوضح الشاويش، في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه قبل ثلاثة أشهر تم عمل ورشة عمل خاصة بتطوير الواجهة البحرية على شاطئ بحر قطاع غزة، لافتا إلى أنه لا يجوز وجود العشوائيات بهذا الشكل، كون أن البحر هو المتنفس الوحيد للمواطنين.



وقال الشاويش: "وجود العشوائيات على شاطئ بحر قطاع غزة بهذا الشكل، جعله كالسوق، حيث نقوم الأن بعملية تطوير للواجهة البحرية لشاطئ بحر غزة، من خلال عمل أكشاك من شرائح الباطون التي يمكن فكها وتركيبها".



وأضاف: "سيتم تقسيم شاطئ بحر غزة إلى عدة مناطق، حيث تبدأ من منطقة الشاليهات حتى شارع 8، وستضم أكشاك بدون كراسي، أما بعد شارع 8 سيكون هناك جزء بسيط من الأكشاك بدون كراسي، أما في منطقة شارع 10 ستضم أكشاك مع كراسي".



وبين الشاويش، أن الكشك الواحد تبلغ تكلفته نحو 2100 دولار، وسيحتوي على خدمات تشمل الكهرباء والمياه، منوها في الوقت ذاته إلى أن البائع يستطيع التوجه الى البلدية ويتقدم بطلب لاستئجار كشك على البحر، ويدفع الرسوم، موضحا أن هناك اعداد كبيرة تقدموا بهذه الطلبات، وأنه خلال أسبوع ستكون الأكشاك جاهزة، وسيستمر وجودها لمدة عام.



وأوضح، أن رسوم استئجار الكشك متفاوتة حسب المنطقة، مشيرا الى أنه سيكون بين كل كشك مسافة معينة مخصصة لعامة الناس، كما سيكون شكل ولون الأكشاك موحد.