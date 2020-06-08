إدارة السجون تعزل المئات بسجن "أوهلي كيدار" بعد إصابة جنديين بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، اليوم الاثنين، أن إدارة ما يعرف بمصلحة السجون "الإسرائيلية" بسجن "أوهلي كيدار" في بئر السبع، عزلت المئات من السجانين والعاملين والمساجين في السجن، بعد إصابة جنديين من وحدة القمع المسماة "نحشون".



وبحسب موقع (يديعوت أحرونوت)، فإن تم عزل هذا العدد خشيةً من مخالطتهم للجنديين، مشيرةً إلى أنه تم إجراء فحوصات مخبرية لهم.



ويضم السجن قسم عزل خاص فيه العديد من الأسرى الفلسطينيين، حيث لم يتم الإشارة لإصابة أو عزل أي منهم.