دولي

كورونا: وفاة و141 إصابة بالفيروس في إسرائيل خلال 24 ساعة

كورونا: وفاة و141 إصابة بالفيروس في إسرائيل خلال 24 ساعة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ(كورونا) وحالة وفاة واحدة،  خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.  

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ(كورونا) في البلاد ارتفع إلى 17,924 إصابة، بينهم 27 مريضا بحالة الخطر. 

وبحسب هآرتس، أضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، من المصابين بالفايروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 298 حالة في البلاد. 

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن 15,103 إسرائيليا من المصابين، تعافوا من الكورونا، منذ بداية تفشي الفايروس في البلاد.


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