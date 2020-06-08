طالع: أسعار الدواجن واللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه بأسواق قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الاثنين:
اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
الدواجن:
طبق البيض: 7 شيكل
الوزن الكبير: 10 شيكل
الوزن الوسط: 9 شيكل
الوزن الصغير: 8 شيكل
الدجاج:
1ك = 8 – 9 شيكل
صدر: 20 شيكل
شيش: 20 شيكل
دبوس: 13 شيكل
فخد: 10شيكل
جناح: 9 شيكل
كبدة: 16 شيكل
الحبش:
صدر: 14 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل
جناح: 7 شيكل
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 32 شيكل
طرخونة (بحر): 32 شيكل
سردينة بزرة: 2 شيكل
سردينة كبيرة: 15 شيكل
فريدي وسط: 20 شيكل
فريدي صغير: 15 شيكل
غبص: 13 شيكل
سكمبلة: 7 شيكل
الخضروات:
فقوس: 1ك = 1 شيكل
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
و3 ك = 2 شيكل
الخيار: 7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل
بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 18 – 20 شيكل
بامية حبة طويلة: 16 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل
كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل
ملوخية: 1 – 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
الذرة كبيرة: 8 كوز = 10 شيكل
وسط: 1ك كوز = 1 شيكل
الفواكه:
فراولة: 1ك = 4 شيكل
فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل
موز: 4 ك = 10 شيكل
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل
شمام :7 – 8 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 6.5 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 6 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الاثنين:
اللحوم:
العجل: 36 شيكل
بتلو: 40 شيكل
الضاني: 45 – 50 شيكل
الدواجن:
طبق البيض: 7 شيكل
الوزن الكبير: 10 شيكل
الوزن الوسط: 9 شيكل
الوزن الصغير: 8 شيكل
الدجاج:
1ك = 8 – 9 شيكل
صدر: 20 شيكل
شيش: 20 شيكل
دبوس: 13 شيكل
فخد: 10شيكل
جناح: 9 شيكل
كبدة: 16 شيكل
الحبش:
صدر: 14 شيكل
فخد أنثى بظهر: 12 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل
فخد ذكر بظهر: 9 شيكل
فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل
جناح: 7 شيكل
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 32 شيكل
طرخونة (بحر): 32 شيكل
سردينة بزرة: 2 شيكل
سردينة كبيرة: 15 شيكل
فريدي وسط: 20 شيكل
فريدي صغير: 15 شيكل
غبص: 13 شيكل
سكمبلة: 7 شيكل
الخضروات:
فقوس: 1ك = 1 شيكل
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
و3 ك = 2 شيكل
الخيار: 7 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 8 – 10 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل
بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بامية بلدية: 18 – 20 شيكل
بامية حبة طويلة: 16 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
و3ك = 10 شيكل
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل
كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل
كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل
ملوخية: 1 – 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل
فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 2 شيكل
الذرة كبيرة: 8 كوز = 10 شيكل
وسط: 1ك كوز = 1 شيكل
الفواكه:
فراولة: 1ك = 4 شيكل
فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل
موز: 4 ك = 10 شيكل
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل
شمام :7 – 8 ك = 10 شيكل
تفاح أمريكي: 6.5 شيكل
أجاص: 5 – 6 شيكل
أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل
خوخ: 1 ك = 6 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
كيوي: 1 ك = 7 شيكل
عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل
التعليقات