شؤون فلسطينية

طالع: أسعار الدواجن واللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه بأسواق قطاع غزة

طالع: أسعار الدواجن واللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه بأسواق قطاع غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الاثنين:

اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

الدواجن:

طبق البيض: 7 شيكل

الوزن الكبير:  10 شيكل

الوزن الوسط: 9 شيكل

الوزن الصغير: 8 شيكل

الدجاج:

1ك = 8  – 9 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 20 شيكل

دبوس: 13 شيكل

فخد: 10شيكل

جناح: 9 شيكل

كبدة: 16 شيكل

الحبش:

صدر: 14 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل

جناح: 7  شيكل

الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 32 شيكل

طرخونة (بحر): 32 شيكل

سردينة بزرة: 2 شيكل

سردينة كبيرة: 15 شيكل

فريدي وسط: 20 شيكل

فريدي صغير: 15 شيكل

غبص: 13 شيكل

سكمبلة: 7 شيكل


الخضروات:

فقوس: 1ك = 1 شيكل

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

و3 ك = 2 شيكل

الخيار: 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي:  5 ك = 10 شيكل

بصل بلدي:   8 – 10 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية: 5 – 7 ك = 10 شيكل

بطاطا صغيرة: 7 – 8 ك = 10 شيكل

بامية بلدية: 18 – 20 شيكل

بامية حبة طويلة: 16 شيكل

ليمون: 1ك =  4 شيكل

و3ك = 10 شيكل

باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان بلدي: 7 ك = 10 شيكل

كوسا: 7 – 8 ك = 10 شيكل

كوسا محاشي: 1 ك = 2شيكل

ملوخية: 1 – 2 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 – 3 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك = 3 شيكل

فليفلة خضراء: 1 ك = 2 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

تومة (وقية): 2 شيكل

الذرة كبيرة: 8 كوز = 10 شيكل

وسط: 1ك كوز = 1 شيكل

الفواكه:

فراولة: 1ك = 4 شيكل

فراولة (جودة ضعيفة): 4 ك = 10 شيكل

موز:  4 ك = 10 شيكل

بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل

شمام :7 – 8 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 6.5 شيكل

أجاص: 5 – 6 شيكل

أسكدنيا: 1 ك = 7 شيكل

خوخ: 1 ك = 6 شيكل

مشمش: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1 ك =  7 شيكل

عنب أخضر: 1ك = 8 شيكل

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