طالع تطورات جدول توزيع الكهرباء بقطاع غزة.. ما وضع عدد الساعات الإضافية؟

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خاص دنيا الوطن

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن جدول توزيع الكهرباء المعمول به حالياً، ثماني ساعات وصل مقابل ثماني ساعات قطع، وما يتوفر من زيادة للكهرباء يتم ضخه للمواطنين بالتساوي.



وأوضحت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه مع الدخول في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فإن ذلك اثر على موضوع الزيادة في عدد ساعات الكهرباء، لافتا إلى أنه في السابق كان المواطن ينعم بوجود ساعات زيادة من الكهرباء، ولكن حاليا اصبحت الامور صعبة نوعا ما.



وقالت: "يمكننا إعادة الكهرباء للمواطن في ساعات الليل، ولكن في أوقات الذروة لا نستطيع اعادتها مرة اخرى"، مطالبة بترشد استهلاك الكهرباء، وعدم الافراط في تشغيل المكيفات، وان يتم استخدامها بشكل عقلاني.



ووجهت الشركة دعوة الى الموظفين في مكاتبهم، للحرص على اطفاء الانوار والمكيفات عند مغادرة مكاتبهم، مطالبة في الوقت ذاته، كل المسؤولين في المدارس والجامعات والشركات، بالايعاز لذوي الأمر بضرورة التشييك في نهاية الدوام بموضوع الانارة.