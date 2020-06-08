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تصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم تتصدر الإعلام الإسرائيلي

تصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم تتصدر الإعلام الإسرائيلي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقال منفذ عملية الحجر في بلدة يعبد، واجتماع كابينت (كورونا)، والاعتقالات بالقدس، وتصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم. 

القناة 13 الإسرائيلية:

- نتنياهو اجتمع الليلة بوزير الجيش غانتس، ووزير الخارجية أشكنازي، لمناقشة لتطبيق مخطط الضم بالضفة.

- قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة: حماس لم توقف نشاطاتها، والجيش الإسرائيلي يجب أن يستعد للتصعيد. 

القناة 12 الإسرائيلية:

- كابنيت (كورونا) يلتئم اليوم، لمناقشة قانون (كورونا)، والاستعدادات لجولة ثانية من تفشي الفيروس.

- عشرات السجانين من مصلحة السجون الإسرائيلية سيخضعون للعزل، بعد تفشي (كورونا) في سجن بالجنوب. 

القناة11 الإسرائيلية:

- نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة: "مخطط الضم لا يشمل دولة فلسطينية، ولا تجميد الإستيطان".

- ‏ نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة: "الإدارة الأمريكية لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم". 

القناة 7 الإسرائيلية:

- الجيش الإسرائيلي اعتقل، نظمي أبو بكر، 49 عاما، من يعبد، بزعم قتل الجندي الإسرائيلي عميت بن يجال.

- قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الاثنين، 21 شابا مقدسيا من عدة مناطق بالقدس الشرقية. 

هآرتس:

- الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 915،17 إصابة، والوفيات 298حالة.

- (كورونا) في العالم: ارتفع عدد المصابين إلى  7,091,659 إصابة، وعدد الوفيات 406,195 حالة حول العالم. 

يديعوت أحرونوت:

- رئيس الوزراء نتنياهو يبارك اعتقال منفذ عملية الحجر ببلدة يعبد: "أعطيت تعليمات للجيش بهدم منزله فورا".

- تايلند تسلم إسرائيل، سجين جنائي معتقل بتايلند منذ العام 2017، ومحكوم بالسجن بتهمة الإتجار بالمخدرات. 

معاريف:

- وزير خارجية الاتحاد الأوروبي رفض الاجتماع بوفد من قادة مستوطنات الضفة، لمناقشة مخطط الضم.

- اطلاق نار تجاه مركبة تابعة للشرطة الإسرائيلية، الليلة في حي "الجواريش" بالرملة، دون وقوع إصابات. 

والا الإسرائيلي:

- بسبب نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس، الشرطة اعتقلت 21 مقدسيا من عدة مناطق بالقدس.

- في أعقاب احباط هجمات السايبر الإيرانية، إسرائيل أنشأت غرفة عمليات خاصة للتصدي لهجمات السايبر.

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