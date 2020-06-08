تصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم تتصدر الإعلام الإسرائيلي





القناة 13 الإسرائيلية:





- نتنياهو اجتمع الليلة بوزير الجيش غانتس، ووزير الخارجية أشكنازي، لمناقشة لتطبيق مخطط الضم بالضفة.





- قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة: حماس لم توقف نشاطاتها، والجيش الإسرائيلي يجب أن يستعد للتصعيد.





القناة 12 الإسرائيلية:





- كابنيت (كورونا) يلتئم اليوم، لمناقشة قانون (كورونا)، والاستعدادات لجولة ثانية من تفشي الفيروس.





- عشرات السجانين من مصلحة السجون الإسرائيلية سيخضعون للعزل، بعد تفشي (كورونا) في سجن بالجنوب.





القناة11 الإسرائيلية:





- نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة: "مخطط الضم لا يشمل دولة فلسطينية، ولا تجميد الإستيطان".





- ‏ نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة: "الإدارة الأمريكية لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم".





القناة 7 الإسرائيلية:





- الجيش الإسرائيلي اعتقل، نظمي أبو بكر، 49 عاما، من يعبد، بزعم قتل الجندي الإسرائيلي عميت بن يجال.





- قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم الاثنين، 21 شابا مقدسيا من عدة مناطق بالقدس الشرقية.





هآرتس:





- الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 915،17 إصابة، والوفيات 298حالة.





- (كورونا) في العالم: ارتفع عدد المصابين إلى 7,091,659 إصابة، وعدد الوفيات 406,195 حالة حول العالم.





يديعوت أحرونوت:





- رئيس الوزراء نتنياهو يبارك اعتقال منفذ عملية الحجر ببلدة يعبد: "أعطيت تعليمات للجيش بهدم منزله فورا".





- تايلند تسلم إسرائيل، سجين جنائي معتقل بتايلند منذ العام 2017، ومحكوم بالسجن بتهمة الإتجار بالمخدرات.





معاريف:





- وزير خارجية الاتحاد الأوروبي رفض الاجتماع بوفد من قادة مستوطنات الضفة، لمناقشة مخطط الضم.





- اطلاق نار تجاه مركبة تابعة للشرطة الإسرائيلية، الليلة في حي "الجواريش" بالرملة، دون وقوع إصابات.





والا الإسرائيلي:





- بسبب نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس، الشرطة اعتقلت 21 مقدسيا من عدة مناطق بالقدس.





- في أعقاب احباط هجمات السايبر الإيرانية، إسرائيل أنشأت غرفة عمليات خاصة للتصدي لهجمات السايبر.







رام الله - دنيا الوطناعتقال منفذ عملية الحجر في بلدة يعبد، واجتماع كابينت (كورونا)، والاعتقالات بالقدس، وتصريحات نتنياهو لرؤساء مجالس مستوطنات الضفة حول الضم، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.