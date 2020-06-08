الخارجية والمغتربين تصدر تنويهاً مهما حول عملها في ظل (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجاليات واللاجئين والطلبة والعالقين في جميع دول العالم في ظل جائحة كورونا أن ارقام الطوارئ والبريد الالكتروني لوزارة الخارجية والمغتربين، وكذلك ارقام هواتف السفارات وبريدها الالكتروني جميعها تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الاتصالات والرسائل الالكترونية من ابناء جالياتنا واللاجئين والطلبة والعالقين.



وأعلن الفريق مجددا عن ارقام الطوارئ والبريد الالكتروني في الوزارة المخصصة لهذا الغرض تسهيلا على مواطنينا وهي كالتالي:00970566244161// 00970593246161



0097022943140 يعمل بعد الساعة الثالثة للطوارئ.